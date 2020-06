Zwei Toptransfers für die Serie A | ManUnited versucht es bei Fati

Spektakuläre Gerüchte aus Italien

Die ‚Tuttosport‘ präsentiert sich am heutigen Montag im besonders spektakulären Gewand. Marco Verratti und Álvaro Morata prangen auf der Titelseite der italienischen Sportzeitung. Erstgenannter könnte dem dazugehörigen Bericht zufolge in einen möglichen Tauschdeal mit Miralem Pjanic eingebunden werden und von Paris St. Germain zu Juventus Turin wechseln. Morata könnte es derweil zu Inter Mailand ziehen, falls Edinson Cavani zu Atlético Madrid wechselt und dort den spanischen Stürmer verdrängt.

Pjanic will nur zu Barça

Die ‚Tuttosport‘ hat die Rechnung aber scheinbar ohne die katalanische Zeitung ‚Sport‘ gemacht. Diese berichtet, dass sich Pjanic, wenn er denn Juventus Turin im Sommer verlassen muss, nur dem FC Barcelona anschließen will. Der spektakuläre Tausch mit Verratti könnte also ebenso spektakulär ins Wasser fallen. Welche Zeitung sich am Ende durchsetzen wird, ist genauso offen wie die Zukunft von Pjanic.

United heiß auf Fati

Die ‚Sport‘ hat am heutigen Montag noch eine zweite Transfer-News in petto. Diesmal in der Hauptrolle: Ansu Fati. Das 17-jährige Wunderkind hat es offenbar Manchester United angetan. Die Red Devils wollen Fati gern verpflichten, Barça hat aber entschieden etwas dagegen. Laut der ‚Sport‘ könnte nun Berater Jorge Mendes die Zügel im Transferpoker übernehmen und versuchen, Fati ins Old Trafford zu lotsen.