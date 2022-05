Benfica verpflichtet Musa

Petar Musa trägt künftig das Trikot von Benfica Lissabon. Der Stürmer kommt von Boavista Porto und hat beim portugiesischen Traditionsklub einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet.

In der abgelaufenen Saison kam Musa in 35 Pflichtspielen zum Einsatz. Ihm gelangen zwölf Tore und vier Assists. Der 24-Jährige spielte in der Rückrunde der Saison 2020/21 in der Bundesliga für Union Berlin. Für die Köpenicker traf er in 14 Partien einmal.