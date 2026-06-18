Englische Wag küsst Bellingham | Tempo-Defizit bei Portugal

England vs. Kroatien 4:2

Ein Fußballfest bekamen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte zu sehen. Zur Halbzeit stand es noch 2:2, im zweiten Durchgang spielten die Three Lions ihre Überlegenheit aus und siegten mit 4:2. Bayern-Star Harry Kane traf in der Partie doppelt.

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‚Daily Mail‘ (England): „Die Stars Englands überzeugten auf der großen Bühne und sorgten dafür, dass die Mannschaft von Thomas Tuchel in einem packenden Duell gegen den alten Rivalen Kroatien früh ein Ausrufezeichen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft setzte.“

‚The Sun‘ (England): „Jude Bellinghams Freundin Ashlyn Castro gab ihrem Liebsten – dem englischen Torschützenhelden – einen Kuss, nachdem die Three Lions Kroatien besiegt hatten. Die Wags waren mit nach Arlington (Texas) gereist, um zu verfolgen, wie ihre Partner in die WM starteten.“

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‚Germanijak‘ (Kroatien): „Entschlossene Engländer überrollen Kroatien mit vier Toren – selbst der glänzende Livaković konnte nichts ausrichten.“

‚Sportske Novosti‘ (Kroatien): „Wir haben zwar die nötige Körpergröße, wissen uns aber im Luftzweikampf nicht zu wehren! Was wird im Training eigentlich gemacht?“

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Ghana vs. Panama 1:0

Die fast über die gesamte Spielzeit sehr zähe Partie entschied Caleb Yirenkyi vom FC Nordsjaelland in der fünften Minute der Nachspielzeit. Die Black Stars verschaffen sich so eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen in der schwierigen Gruppe L.

‚Citi Sports‘ (Ghana): „Die Black Stars starteten mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Panama in die WM-Kampagne 2026 und sicherten sich dank eines späten Siegtreffers drei wertvolle Punkte.“

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‚La Prensa‘ (Panama): „Eine Partie, in der man dem Gegner auf Augenhöhe begegnete, letztlich aber einen hohen Preis für die mangelnde Kaltschnäuzigkeit in entscheidenden Momenten zahlte.“

Portugal vs. DR Kongo (1:1)

Eine herbe Enttäuschung musste Mitfavorit Portugal gegen Außenseite Kongo hinnehmen. Die Mannen um Cristiano Ronaldo taten sich fast über die gesamte Spielzeit schwer und konnten auch die frühe Führung durch Joao Neves nicht verteidigen. Kongo erzielte den ersten Treffer der eigenen WM-Geschichte.

‚A Bola‘ (Portugal): „Das Unentschieden gegen die DR Kongo offenbare die Schwächen eines Kaders, der trotz enormen individuellen Talents ein besorgniserregendes Tempo-Defizit im Spielaufbau sowie eine taktische Berechenbarkeit zeigte, die der afrikanischen Mannschaft in die Karten spielte.“

‚Record‘ (Portugal): „Unmittelbar nach Spielende begab sich Cristiano Ronaldo an eine Stelle des Spielfelds, abseits der anderen Spieler. Mit den Händen in die Hüften gestemmt, verharrte er dort einige Sekunden allein.“

Usbekistan vs. Kolumbien (1:3)

Die Südamerikaner wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Usbeken hielt nur fünf Minuten, ehe Luis Díaz die Kolumbianer auf die Siegerstraße brachte. Den 3:1-Endstand markierte Jaminton Campaz erst in der neunten Minute der Nachspielzeit.

‚Sports.uz‘ (Usbekistan): „Fayzullaevs Tor konnte Usbekistan nicht vor der Niederlage bewahren.“

‚El Deportivo‘ (Kolumbien): „Die kolumbianische Nationalmannschaft legte einen Traumstart bei der Weltmeisterschaft 2026 hin.“