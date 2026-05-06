Termin für Neuer-Entscheidung

Zeitnah werden die Fans des FC Bayern wohl endgültig Gewissheit darüber erlangen, wie es mit Klubikone Manuel Neuer weitergeht. Der ‚kicker‘ berichtet, dass schon in der kommenden Woche Vollzug vermeldet werden könnte. Zweifel daran, dass der 40-Jährige noch ein Jahr an der Säbener Straße dranhängt, gibt es keine mehr. Das positive Signal von Neuer zur Vertragsverlängerung wurde den Bayern-Bossen längst übermittelt, berichtet das Fachmagazin.

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Ab kommender Saison soll Neuer dann zusätzliche Partien an Jonas Urbig (22) abtreten. Neuers designierter Nachfolger kommt bereits in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 17 Spiele, hielt dabei fünfmal seinen Kasten sauber. Dementsprechend wird der Weltmeister von 2014 nach dem Sommer noch tiefer in die Rolle als Mentor für Urbig eintauchen.