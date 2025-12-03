Menü Suche
Celtic präsentiert neuen Coach

von Dominik Schneider - Quelle: celticfc.com
Wilfried Nancy beim Training @Maxppp

Nach sorgfältiger Suche ist es Celtic Glasgow gelungen, einen neuen Cheftrainer anzustellen. Wie die Schotten mitteilen, übernimmt Wilfried Nancy ab sofort die Geschicke der Mannschaft. Der 48-jährige Franzose war noch bis vor Kurzem bei Columbus Crew in der MLS angestellt.

We are delighted to announce that we have appointed Wilfried Nancy to the position of Football Manager.

#BienvenueWilfried | #CelticFC🍀
„Ich bin überglücklich, zum Celtic-Trainer ernannt worden zu sein, es ist eine große Ehre für mich und meine Familie“, wird Nancy auf der Homepage des Vereins zitiert. In Europa stand Nancy zuvor noch nicht in Verantwortung, Celtic ist seine erste Station im Profifußball auf diesem Kontinent.

