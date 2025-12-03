Celtic präsentiert neuen Coach

Nach sorgfältiger Suche ist es Celtic Glasgow gelungen, einen neuen Cheftrainer anzustellen. Wie die Schotten mitteilen, übernimmt Wilfried Nancy ab sofort die Geschicke der Mannschaft. Der 48-jährige Franzose war noch bis vor Kurzem bei Columbus Crew in der MLS angestellt.

„Ich bin überglücklich, zum Celtic-Trainer ernannt worden zu sein, es ist eine große Ehre für mich und meine Familie“, wird Nancy auf der Homepage des Vereins zitiert. In Europa stand Nancy zuvor noch nicht in Verantwortung, Celtic ist seine erste Station im Profifußball auf diesem Kontinent.