Neuer Klub für Ex-Herthaner Karbownik

Michal Karbownik schließt sich nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Hertha BSC zur neuen Saison dem türkischen Klub Basaksehir an. Das gibt der Verein aus Istanbul offiziell bekannt. Der 25-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

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✅️ Hoş geldin Michal Karbownik |



Kulübümüz, son olarak Hertha BSC'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/0aypFPqnPE — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) June 22, 2026

Bis zuletzt hatte Hertha gehofft, den polnischen Nationalspieler im Klub halten zu können, doch der Linksverteidiger entschied sich gegen einen Verbleib und für ein neues Abenteuer in der Süper Lig.