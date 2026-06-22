Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

Neuer Klub für Ex-Herthaner Karbownik

von Martin Schmitz - Quelle: ibfk.com.tr
1 min.
Michal Karbownik im Trikot von Hertha BSC @Maxppp

Michal Karbownik schließt sich nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Hertha BSC zur neuen Saison dem türkischen Klub Basaksehir an. Das gibt der Verein aus Istanbul offiziell bekannt. Der 25-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zuletzt hatte Hertha gehofft, den polnischen Nationalspieler im Klub halten zu können, doch der Linksverteidiger entschied sich gegen einen Verbleib und für ein neues Abenteuer in der Süper Lig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
2. Bundesliga
Hertha
Basaksehir
Michał Karbownik

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Basaksehir Logo Istanbul Basaksehir
Michał Karbownik Michał Karbownik
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert