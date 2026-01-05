Liverpool verhandelt Chiesa-Abgang

Noch im Winter könnte der FC Liverpool Flügelspieler Federico Chiesa abgeben. Wie Fabrizio Romano und Matteo Moretto berichten, hat Juventus Turin zu den Reds und der Spielerseite Kontakt aufgenommen. Die Alte Dame sei sehr konkret an einer Verpflichtung des Italieners interessiert.

Unter Trainer Arne Slot kommt der 28-Jährige trotz diverser verletzter Spieler nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Gerade im Hinblick auf die anstehende Weltmeisterschaft könnte Chiesa also auf einen Wechsel drängen, um Spielpraxis zu bekommen. Der Rechtsfuß war vor eineinhalb Jahren von Juventus für zwölf Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt.