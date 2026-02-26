Zehn Profis: Nie wieder CL für den BVB?

Die Begehrten

Dass Nico Schlotterbeck (26) in Bergamo fehlte, tat dem BVB weh – falls er seinen bis 2027 datierten Vertrag nicht verlängert, schmerzt das noch mehr. Ein Verkauf im Sommer wäre dann durchaus möglich. Das gilt auch für Serhou Guirassy (29), dessen Berater den Torjäger schon in Saudi-Arabien anbietet. Spielmacher Felix Nmecha (25) hat derweil potente Verehrer in der Premier League. In allen drei Fällen würden dem BVB saftige Ablösen winken.

Die Wackelkandidaten

Generell dürfte Dortmund im Sommer bei zahlreichen Spielern verhandlungsbereit sein, sollten Angebote reinflattern. Exemplarisch dafür seien an dieser Stelle einmal die Offensivkräfte Karim Adeyemi (24) und Fábio Silva (23) genannt. Für beide gibt es auch durchaus einen Markt. Linksverteidiger Almugera Kabar (19) wäre derweil im Winter schon fast beim Hamburger SV gelandet und hat keine Perspektive mehr bei Schwarz-Gelb.

Die Vertragslosen

Vier BVB-Verträge laufen am Saisonende aus. Bei Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28) sind Trennungen bereits beschlossene Sache. Bei Emre Can (32) und Julian Brandt (29) standen die Zeichen zuletzt eigentlich klar auf Verlängerung. Doch ist es nicht undenkbar, dass die schwachen Leistungen der Führungsspieler in Bergamo (beide FT-Note 5) nochmal zum Umdenken bei den BVB-Bossen führen.