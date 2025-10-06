Menü Suche
Terzic vor neuem Trainerjob?

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Edin Terzic ohne Verein. Bei einem Klub wird sich nun für den Ex-BVB-Coach starkgemacht.

von Luca Hansen - Quelle: L'Équipe
Borussia Dortmund führte Edin Terzic einst sensationell ins Champions League-Finale, auch an der Meisterschaft schnupperte er mit den Schwarz-Gelben. Doch trotz seiner Errungenschaften ist der Übungsleiter nach seinem Exodus vom BVB 2024 noch nicht wieder an die Seitenlinie zurückgekehrt. Eine Möglichkeit könnte sich nun auftun.

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, wird der 42-Jährige für den Trainerjob bei der AS Monaco gehandelt. Dem Blatt zufolge kann Terzic bei den Monegassen intern auf einige Unterstützer zählen. Voraussetzung für einen Amtsantritt im Fürstentum ist die Entlassung von Trainer Adi Hütter, der in Monaco vor dem Aus steht.

In der Vergangenheit wurde Terzic bei diversen Klubs gehandelt. Unter anderem bei Fenerbahce und Bayer Leverkusen (FT berichtete) kursierte sein Name, zu einem Engagement kam es jedoch nicht. Terzic selbst betonte unlängst, bereit für einen neuen Job zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
