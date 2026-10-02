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Bundesliga

Werder-Pechvogel wieder verletzt?

von Fabian Ley
1 min.
Felix Agu fährt freihändig @Maxppp

Beim SV Werder Bremen macht man sich erneut Sorgen um Felix Agu. Nach der blamablen 0:7-Pleite im Testspiel gegen Twente Enschede, bei der der Außenverteidiger nach 41 Minuten ausgewechselt werden musste, sagte Trainer Daniel Thioune: „Ich habe kurz vor der Halbzeit das Signal von ihm bekommen, dass er nicht mehr in der Lage ist, weiterzuspielen. Mehr weiß ich noch nicht, es sah aber nicht so gut aus.“

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Agu ist in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Einsatzminute. Gegen Twente gab der 27-Jährige sein Comeback nach knapp zweimonatiger Verletzungspause. Ob der Rechtsfuß nun abermals eine Pause einlegen muss, ist zur Stunde offen. „Ich denke, es sind wieder muskuläre Dinge aufgetreten. Wir hätten Felix gerne noch bis in die Halbzeit bekommen, aber dazu war er nicht mehr in der Lage“, so Thioune.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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