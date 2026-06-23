Legendärer Messi stellt Weltrekord auf | Haaland sorgt für Furore

Argentinien vs. Österreich (2:0)

Der amtierende Weltmeister gab sich auch gegen Ralf Rangnicks Österreicher keine Blöße. Mann des Spiels war einmal mehr Lionel Messi, der zwar nach neun Minuten einen Foulelfmeter neben das Tor setzte, aber in der Folge noch doppelt zuschlug. Der 38-Jährige hat damit alle fünf Treffer der Albiceleste erzielt und ist nun mit 18 Treffern der alleinige WM-Rekordschütze. Österreich spielte lange gut mit, fing sich erst in der Nachspielzeit das entscheidende 0:2.

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‚El Grafico‘ (Argentinien): „Argentinien besiegte Österreich dank eines Doppelpacks des legendären Messi.“

‚Olé‘ (Argentinien): „Messi stellt Weltrekord auf und sichert das Weiterkommen. Mit zwei Toren von Leo gewann die argentinische Nationalmannschaft ein äußerst hart umkämpftes Spiel gegen Österreich.“

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‚Kurier‘ (Österreich): „ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien. Viel hat nicht gefehlt, am Ende musste sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister Argentinien jedoch mit 0:2 geschlagen geben.“

Frankreich vs. Irak (3:0)

Über zwei Stunden ist das Spiel unwetterbedingt während der Halbzeitpause unterbrochen. Im ersten Durchgang tat sich Frankreich gegen stark verteidigende Iraker schwer. Ein Kylian Mbappé-Distanzschuss von außerhalb des Strafraums sorgte für die Führung, mehr war für die Equipe Tricolore nicht drin. Nach der Pause schraubten erneut Mbappé nach einem bösen Abwehrschnitzer und Weltfußballer Ousmane Dembélé das Ergebnis auf ein standesgemäßes 3:0.

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‚L’Équipe‘ (Frankreich): „Ein Spiel, das von einem erneuten Doppelpack von Kylian Mbappé und einer mehr als zweistündigen Unterbrechung aufgrund eines Gewitters geprägt war.“

‚Iraqui News‘ (Irak): „Eine tragische Nacht im Gewittersturm.“

Norwegen vs. Senegal (3:2)

Die Norweger um den erneuten Doppelpacker Erling Haaland gewannen ebenfalls ihre zweite Partie, mussten allerdings in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer durch Ismaila Sarr hinnehmen, der ebenfalls zweimal traf. Bei einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung hätte den Skandinaviern im direkten Duell mit Frankreich am Freitag (21 Uhr) ein Unentschieden zum Gruppensieg gereicht, nun muss ein Sieg her.

‚Dagbladet‘ (Norwegen): „Frankreich zittert. Erling Braut Haaland sorgt gegen Senegal für Furore. Die Franzosen wappnen sich für das, was sie am Freitag erwartet.“

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‚Verdens Gang‘ (Norwegen): „Das Stadion explodierte nach äußerst intensiven Schlussminuten. Es sind fantastische und historische Szenen mit mehr als 80.000 Zuschauern in New York.“

‚Le Soleil‘ (Senegal): „Norwegen beschert den Löwen eine albtraumhafte Nacht. Gegen ein pragmatisches norwegisches Team, das von einem gnadenlosen Erling Haaland angeführt wurde, haben sich die Männer von Pape Thiaw den Weg ins Achtelfinale erheblich erschwert.“

Jordanien vs. Algerien

Die Partie läuft zur Stunde noch.