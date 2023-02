Klopp: Liverpool braucht Umbruch

Jürgen Klopp gibt zu, dass der FC Liverpool nicht um einen Umbruch im Sommer herumkommt, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. „Es ist klar, dass wir im Sommer etwas tun müssen. In der letzten Saison gab es keine großen Veränderungen“, zitiert die ‚Daily Mail‘ den deutschen Coach, der bereits „wusste, dass es diese Saison schwierig werden würde.“ Momentan belegt Liverpool nur Platz acht in der Liga, unter der Woche ging das CL-Achtelfinalhinspiel gegen Real Madrid mit 2:5 verloren.

„Diese Mannschaft hat eine wunderbare Geschichte und die Art und Weise, wie dieser Verein geführt wird, ist nicht mit Geld zu protzen“, führt Klopp weiter aus, „unsere Transfers müssen immer auf den Punkt gebracht werden. Das macht es knifflig.“ Die Reds steckten diese Saison insgesamt knapp 137 Millionen Euro in neue Spieler. Den Löwenanteil davon investierte man in die beiden Offensivkräfte Darwin Núñez (23/für 80 Millionen von Benfica) und Cody Gakpo (23/für 42 Millionen von der PSV Eindhoven).

