Schalke: Van Wonderen erklärt Rücktrittsangebot

Kees van Wonderen hat zu seinem Rücktrittsangebot Stellung bezogen. „Schalke hat sich entschieden, mit mir einen Prozess-Trainer zu holen, der Spieler entwickelt. Aber nach nur einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen in den ersten sieben Pflichtspielen habe ich die beiden gefragt, ob ich der Richtige bin – wir brauchen schnell Punkte“, erklärt der Niederländer (zitiert via ‚Bild‘). Die Schalke-Bosse Ben Manga und Youri Mulder konnten van Wonderen jedoch von einem Verbleib überzeugen: „Ihnen war ganz klar, dass sie mit mir weitermachen.“

Van Wonderen war im Anschluss an die 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern an die Bosse herangetreten und hatte seinen Rücktritt angeboten. Nach einem kurzen Positiv-Trend folgten in den vergangenen Wochen einige wechselhafte Auftritte. Aktuell belegen die Königsblauen Rang elf, der Abstand auf Relegationsplatz 16 beträgt sechs Punkte.