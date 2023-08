Chelsea tütet irren Caicedo-Deal ein

Die Kehrtwende ist so gut wie perfekt: Abräumer Moisés Caicedo (21) wird laut ‚The Athletic’ in Kürze beim FC Chelsea unterschreiben. Noch am heutigen Montag soll der Medizincheck bei den Blues stattfinden, Caicedo im Anschluss einen Vertrag bis 2031 mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

Mit Brighton & Hove Albion hat sich Chelsea auf eine Ablösesumme von umgerechnet 133 Millionen Euro geeinigt, 115 Millionen davon sollen als Sockelbetrag überwiesen werden. Für die Seagulls ein bemerkenswertes Transferplus: Für schlappe fünf Millionen hatte man Caicedo vor zweieinhalb Jahren vom ecuadorianischen Klub Independiente del Valle geholt.

Auf dem Weg zum teuersten Premier League-Transfer stach Chelsea den FC Liverpool aus. Auch der Klopp-Klub war sich mit Brighton einig, hätte 127 Millionen Euro gezahlt. Caicedo aber ließ den Deal platzen, weil er nur an die Stamford Bridge wechseln wollte.