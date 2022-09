Simakan: „Fühle mich in Leipzig extrem wohl“

Mohamed Simakan ist mit seinem Verbleib bei RB Leipzig zufrieden. Dass im abgelaufenen Transferfenster Paris St. Germain anklopfte, will der 22-Jährige nicht bestätigen. „Gerüchte kommentiere ich nicht. Ich kann aber sagen, dass ich mich in Leipzig extrem wohl fühle. Ich liebe die Stadt und die Leute. Die Mentalität passt perfekt zu mir. Mehr geht eigentlich nicht“, sagt der Abwehrspieler gegenüber der ‚Bild‘.

PSG führte dem Vernehmen nach im Sommer Gespräche mit Leipzig über den Transfer von Simakan. Die Sachsen verpassten dem noch bis 2026 vertraglich gebundenen Franzosen jedoch ein Preisschild von 40 Millionen Euro, was die Verhandlungen schnell erkalten ließ. In der laufenden Spielzeit ist Simakan absolut gesetzt und stand in neun seiner zehn Saisoneinsätze in der Startformation. Der Stil unter Neu-Trainer Marco Rose gefällt dem Rechtsfuß: „Ein neues System und eine komplett andere Denkweise. Was wir gegen Dortmund (3:0, Anm. d. Red.) gespielt haben, war wow. Das war wirklich intensiv und ich als Rechtsverteidiger nicht gewohnt.“