Vuskovic-Nachfolge: Holt der HSV im Sommer Pirola?

Der Hamburger SV zeigt Interesse an Lorenzo Pirola von Olympiakos Piräus. Dies geht aus einem Bericht des griechischen Portals ‚Sport-DNA‘ hervor, wonach der Bundesligist auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für den im Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach abwandernden Luka Vuskovic (19) in Griechenland wildern könnte. Der 24-jährige Innenverteidiger steht seit 2024 in Piräus unter Vertrag und gehört dort zum festen Stammpersonal.

Mit Blick auf die unklare Situation in der Defensive könnte Pirola ein heißer Anwärter auf eine Sommerverpflichtung werden. Der italienische U21-Nationalspieler stammt aus dem Nachwuchs von Inter Mailand und wurde 2021 mit einem Transfer zum FC Schalke in die Verbindung gebracht. Der Deal kam jedoch nicht zustande. Ob der Linksfuß nun im Sommer den Weg nach Deutschland findet, bleibt abzuwarten. Der Vertrag des Defensivmannes ist noch bis 2028 datiert, weshalb eine Ablöse fällig würde.