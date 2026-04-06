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Nächster Transfer-Streit zwischen Barça & PSG

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport
In der Jugendakademie La Masia entwickelt der FC Barcelona seine Talente @Maxppp

Paris St. Germain könnte dem FC Barcelona ein weiteres Mal in die Parade fahren. Der ‚Sport‘ zufolge basteln die Franzosen an einer Verpflichtung von Aboubacar Maiga (16), der eigentlich bei den Katalanen im Wort steht.

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Das Sturm-Juwel läuft aktuell noch für die Africa Foot Academy auf und sollte nach seinem 18. Geburtstag nach Barcelona wechseln. Zur Einordnung: Erst vor wenigen Monaten hatte PSG sich per Ausstiegsklausel Dro Fernández (18) geschnappt, was im Anschluss für Kontroversen zwischen den beiden Klubs sorgte.

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