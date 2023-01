Bayer macht Mbamba-Deal perfekt

Bayer Leverkusen schnappt sich Noah Mbamba vom FC Brügge. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt der 18-jährige Sechser mit sofortiger Wirkung unters Bayer-Kreuz. Der Belgier unterschreibt in Leverkusen einen Vertrag bis 2028. Für den Teenager wird nur eine überschaubare Ablöse fällig, da sein Kontrakt in Brügge zum Saisonende ausgelaufen wäre.

Sportdirektor Simon Rolfes ist stolz auf den Transfer: „Noah Mbamba ist auf seiner Position als Sechser im Mittelfeld eines der großen Talente. Er hat eine hervorragende Technik, ist großgewachsen und schnell. Wenn er sich auf diesem Level weiterentwickelt, wird er in Zukunft mit seiner Klasse eine wichtige Rolle in unserer Werkself einnehmen können.“

Mbamba selbst bezeichnet den Wechsel als einen „Schritt in eine Top-Liga, die ich aus der Nachbarschaft in Belgien schon immer beobachtet habe. Ich mag den deutschen Klub-Fußball und Bayer 04 ist ja bekannt dafür, jungen Spielern die besten Möglichkeiten zu bieten, um fußballerisch höchstes Niveau zu erreichen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre hier am Rhein“.

Vorgriff auf den Sommer

An Mbamba hatten auch mehrere Klubs aus der Premier League Interesse bekundet. Der 1,87 Meter große Rechtsfuß hat in der Saison 2021/22 einen steilen Aufstieg in Brügge hinter sich. Nachdem jedoch klar war, dass das Mittelfeldtalent seinen Vertrag eher auslaufen lässt, sanken dessen Spielanteile in der laufenden Saison allerdings deutlich. Damit sich das ändert, zog Leverkusen den Transfer nun ein paar Monate vor.