Eintracht: Der Stand bei Santos

Eintracht Frankfurt bangt um die Gesundheit von Torwart Kauã Santos. Nach dem gestrigen 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg gab Sportvorstand Markus Krösche aber immerhin leichte Entwarnung, sagte: „Nein, das Kreuzband ist es wohl nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Was war passiert? Gleich zu Spielbeginn verletzte sich Santos bei einem Pressschlag mit Igor Matanovic und musste kurze Zeit später wegen Knieproblemen ausgewechselt werden. Erst vor rund einem Jahr hatte sich der 22-jährige Brasilianer das Kreuzband gerissen. Nun steht eine MRT-Untersuchung an.