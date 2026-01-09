Starke Konkurrenz: Bayern macht bei Eichhorn Ernst

Kennet Eichhorn zählt zu den größten Mittelfeldtalenten der Welt, ist in der laufenden Zweitligasaison absoluter Stammspieler von Hertha BSC – und das gerade einmal mit 16 Jahren. Kein Wunder, dass die Interessenten bereits Schlange stehen.

Wie gemeinhin bekannt, gehört auch der FC Bayern München zu den Klubs, die Eichhorn bereits seit längerer Zeit beobachten. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist das Interesse jedoch akut. Der Sechser wird demnach intern als konkretes Transferziel eingeordnet, die Entscheider um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund können sich sehr gut vorstellen, den Youngster bereits im Sommer unter Vertrag zu nehmen.

Topklubs haben Eichhorn im Blick

Beim Rekordmeister gilt Eichhorn als potenzieller Ersatz für Leon Goretzka (30), dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Die Konkurrenz ist jedoch groß. Neben den beiden Bundesliga-Topklubs Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen laut ‚Sky‘ auch Real Madrid und der FC Barcelona Eichhorn auf dem Zettel haben.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei der Alten Dame läuft noch bis 2029, enthält jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro. Dem Vernehmen nach ist der FC Bayern bereit, ein Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt in der Höhe von etwa 25 Millionen Euro zu bezahlen. Die Frage ist, wer am Ende alles mitbietet um eines der vielversprechendsten Talente des deutschen Fußballs.