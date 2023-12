Bayern-Verlängerung: Sané sieht keine Eile

Leroy Sané hat sich zu einer möglichen Vertragsverlängerung beim FC Bayern geäußert. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der 27-Jährige: „Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert – und nicht in den Büros. Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht.“

Sané ergänzt: „Ich spiele seit 2020 hier, fühle mich grundsätzlich wohl und schätze es sehr, dass der Verein Signale gesendet hat, mit mir verlängern zu wollen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und freut mich. Selbstverständlich werde ich dann zuerst mit dem FC Bayern sprechen.“ Der Flügelflitzer steht an der Säbener Straße noch bis 2025 unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit war Sané in 22 Pflichtspielen an 17 Treffern direkt beteiligt. Der ehemalige Schalker absolvierte bislang 154 Partien für den Rekordmeister – so viele wie für keinen anderen Klub.