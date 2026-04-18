Real: Zwei neue Optionen für Camavinga

Eduardo Camavinga steht möglicherweise vor einem Abschied von Real Madrid. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, zeigen sowohl der FC Arsenal als auch Manchester United ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des 23-jährigen Franzosen. Zuletzt wurde der Mittefeldakteur mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht.

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Camavinga steht seit 2021 in Madrid unter Vertrag. Die Königlichen ließen sich die Dienste des Linksfußes damals 31 Millionen Euro kosten. In der laufenden Spielzeit bringt es Camavinga auf 37 Pflichtspieleinsätze für den spanischen Rekordmeister, gehört allerdings nicht zum unangefochtenen Stammpersonal. Vertraglich ist er noch bis 2029 gebunden, im Raum stehen 50 Millionen Euro Ablöse.