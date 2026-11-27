Der FC Arsenal hat bislang keinen Kontakt zu Borussia Dortmund wegen einer frühzeitigen Abberufung von Leihspieler Ethan Nwaneri aufgenommen. Das berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘. Aktuell deute nichts auf eine Rückholaktion des 19-jährigen Offensivtalents hin. Aufgrund einer Vertragsklausel wäre das in diesem Winter möglich, die Schwarz-Gelben würden dann finanziell entschädigt, was die bisherige Leihgebühr und das gezahlte Gehalt gegenfinanzieren würde.

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Der BVB hatte Nwaneri kurz vor Ende des Sommertransferfensters als Reaktion auf die schwere Knieverletzung von Giannis Konstantelias (23) geholt. Nach einem vielversprechenden Beginn inklusive Torvorlage gegen die TSG Hoffenheim (3:2) kam von dem englischen U21-Nationalspieler jedoch nicht mehr viel. Zuletzt rotierte Nwaneri komplett aus dem Team, bekommt meist nur wenigen Minuten Einsatzzeit.