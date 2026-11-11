Neuer Wagner-Boss im Anmarsch

Auf der Suche nach einem neuen Chef für Trainer Sandro Wagner hat Hannover 96 einen überraschenden Topkandidaten ausfindig gemacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll Tim Lederer neuer Sportgeschäftsführer bei den Niedersachsen werden. Der 37-Jährige ist seit 2025 Leiter der Scoutingabteilung beim englischen Zweitligisten FC Southampton und hat eine lange Vergangenheit bei der TSG Hoffenheim. Bei den Kraichgauern war Lederer Kaderplaner bei der U17, U19 und U23.

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Aktuell soll es noch drei verbliebene Namen auf der Wunschliste der 96er als mögliche Nachfolger für den entlassenen Jonas Boldt geben, Lederer ist dabei laut der Boulevardzeitung klarer Favorit. Klub-Patron Martin Kind kommentiert den konkreten Namen nicht, verrät der ‚Bild‘ jedoch Details zur Suche: „Das Ausland gehört dazu. Es gibt viele Deutsche, die in anderen Vereinen im Ausland arbeiten und ihren Horizont deutlich erweitern.“ Eine schnelle Entscheidung noch in dieser Woche sei ausgeschlossen: „Wir wollen, wenn möglich, nächste Woche Klarheit haben.“