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UEFA Nations League

Historischer Rekord für Kane

von Emanuel Schultz
Harry Kane im England-Trikot @Maxppp

Harry Kane (33) wird ab morgen Englands alleiniger Rekordnationalspieler sein. Trainer Thomas Tuchel bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz den Einsatz seines Kapitäns im morgigen Spiel gegen Kroatien (20:45 Uhr).

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Mit dann 126 Länderspielen übertrifft Kane den bisherigen Rekordhalter Peter Shilton, mit dem er sich bislang den ersten Platz geteilt hatte. Wayne Rooney folgt mit 120 Einsätzen für die Three Lions auf dem dritten Rang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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