Zukunft auf Schalke? Kolasinac weicht aus

Sead Kolasinac möchte sich nicht zu einer möglichen Zukunft beim FC Schalke 04 äußern. Auf die Frage der ‚WAZ‘, ob er mit den Königsblauen auch in die zweite Liga gehen würde, antwortet der 27-Jährige: „Wir dürfen jetzt nicht an die neue Saison denken. Das wäre in unserer Situation fatal. Erst einmal ist für mich nur das Spiel am Samstag wichtig. Wir haben alle das Ziel Klassenerhalt, das wir gemeinsam und entschieden verfolgen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kolasinac war Anfang Januar auf Leihbasis vom FC Arsenal zu Schalke 04 gewechselt. Bei den Königsblauen trägt der Linksverteidiger mittlerweile die Kapitänsbinde und stand in bisher sechs Pflichtspielen auf dem Platz.