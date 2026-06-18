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Bundesliga

Unterschrieben: Smolcic verlässt die Eintracht

von Tobias Feldhoff - Quelle: Resat Can Özbudak
Hrvoje Smolcic soll Eintracht Frankfurt in diesem Transferfenster verlassen @Maxppp

Innenverteidiger Hrvoje Smolcic (25) kehrt Eintracht Frankfurt den Rücken. Der Linksfuß hat laut dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak einen Vertrag bei Süper Lig-Aufsteiger Corum FK unterschrieben. Die offizielle Verkündung soll in Kürze erfolgen.

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Smolcics Vertrag bei der Eintracht wäre noch bis 2027 gültig gewesen. In der abgelaufenen Saison spielte der Kroate auf Leihbasis für Kocaelispor. Dort war er Stammspieler, nun wartet das nächste Süper Lig-Abenteuer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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