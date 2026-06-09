Die Saudi Pro League kämpft weiter um internationale Anerkennung und will daher immer neue und größere Namen in die Wüste locken. Doch bisher bissen sich die Saudis vor allem an den spanischen Vereinen und ihren Topstars die Zähne aus. Der nächste Anlauf soll jedoch zeitnah folgen und unwiderstehlich werden.

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Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, wollen Al Hilal und Al Nassr mit Unterstützung des saudischen Staatsfonds PIF Raphinha vom FC Barcelona mit einem extrem lukrativen Angebot überzeugen. Das jährliche Nettogehalt des 29-Jährigen würde sich nach der Zusage vervierfachen, also von ungefähr zwölf auf 48 Millionen Euro pro Saison steigen. Den katalanischen Klub wollen die Saudis mit einer Ablöse von 80 Millionen Euro entschädigen.

Schwere Saison bringt Raphinha ins Grübeln

Raphinha ist eine wichtige Säule im Team von Trainer Hansi Flick und hatte bei früheren Avancen stets betont, dass er bei Barça bleiben möchte. Nach einer verletzungsgeplagten Saison und mentalen Problemen aufgrund des hohen Drucks bei den Blaugrana, spielte der Flügelstürmer jedoch zuletzt mit dem Gedanken, woanders eine entspanntere Zeit zu verbringen. Darauf lauern die Saudi-Klubs.

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Bei Al Hilal würde Raphinha unter anderem mit Karim Benzema zusammenspielen, bei Al Nassr winkt die Traumoffensive mit Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman, Sadio Mané und João Félix. Raphinhas Vertrag bei Barca läuft noch bis 2028.