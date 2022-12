Gikiewiczs Plan mit dem FC Augsburg

Rafal Gikiewicz plant vorerst keinen Vereinswechsel. Der Torhüter des FC Augsburg betont im Interview mit dem ‚kicker‘: „Ich will Minimum noch zwei Jahre bleiben, kann aber nichts ausschließen. Ich habe zwei Kinder, da muss ich auch langfristig denken. Der Große geht in die 6. Klasse, ein Abschied aus Augsburg würde seine dritte Schule bedeuten. Wir wissen schon, was wir an Augsburg haben.“

Gikiewiczs im Sommer auslaufender Vertrag verlängert sich bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen automatisch. Angeschlagen verpasste der 35-jährige Pole in dieser Saison fünf Pflichtspiele, stand sonst immer zwischen den Augsburger Pfosten. Gerne würde Gikiewicz noch einmal einen längerfristigen Vertrag unterschreiben. Mit Manager Stefan Reuter habe er „schon gesprochen. Ich werde in dieser Situation keinen Druck ausüben, und wir können bis nach dem letzten Spieltag für weitere Gespräche warten. Jetzt gilt der gesamte Fokus dem Klassenerhalt. So sind wir verblieben.“

