Menü Suche
Kommentar 17
Offiziell Bundesliga

BVB: Brandt-Abschied besiegelt

Julian Brandt und Borussia Dortmund gehen getrennte Wege. Dies bestätigte Lars Ricken am heutigen Samstagabend offiziell.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Julian Brandt hebt den Daumen @Maxppp

Lars Ricken hat die Katze aus dem Sack gelassen: Julian Brandt (29) wird Borussia Dortmund nach dem Saisonende verlassen. Der auslaufende Vertrag mit dem Spielmacher wird nicht verlängert. „Es hat offene Gespräche gegeben, nach denen wir uns einig waren, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird“, so der Geschäftsführer Sport bei ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach sieben gemeinsamen Jahren ist also Schluss für Brandt bei den Schwarz-Gelben. Die zuletzt schwachen Leistungen des ehemaligen Leverkuseners gaben am Ende den Ausschlag.

Nun wird sich Brandt also einer neuen Herausforderung stellen. Unter anderem lockt Aston Villa mit Premier League-Fußball. Auch andere europäische Ligen dürften einen gewissen Reiz versprühen. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist hingegen eher unwahrscheinlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (17)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Julian Brandt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Julian Brandt Julian Brandt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert