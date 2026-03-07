BVB: Brandt-Abschied besiegelt

Lars Ricken hat die Katze aus dem Sack gelassen: Julian Brandt (29) wird Borussia Dortmund nach dem Saisonende verlassen. Der auslaufende Vertrag mit dem Spielmacher wird nicht verlängert. „Es hat offene Gespräche gegeben, nach denen wir uns einig waren, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird“, so der Geschäftsführer Sport bei ‚Sky‘.

Nach sieben gemeinsamen Jahren ist also Schluss für Brandt bei den Schwarz-Gelben. Die zuletzt schwachen Leistungen des ehemaligen Leverkuseners gaben am Ende den Ausschlag.

Nun wird sich Brandt also einer neuen Herausforderung stellen. Unter anderem lockt Aston Villa mit Premier League-Fußball. Auch andere europäische Ligen dürften einen gewissen Reiz versprühen. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist hingegen eher unwahrscheinlich.