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2. Bundesliga

Bochum holt neuen Rechtsverteidiger

von Tobias Feldhoff - Quelle: Tipsbladet
Sean Klaiber spielt einen Pass @Maxppp

Der VfL Bochum hat den gesuchten Rechtsverteidiger gefunden. Laut dem dänischen ‚Tipsbladet‘ befindet sich der 32-jährige Sean Klaiber von Bröndby IF bereits auf dem Weg nach Deutschland, um den Medizincheck zu absolvieren und anschließend einen Vertrag beim VfL zu unterschreiben.

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In Bochum nimmt Klaiber die Position von Neuzugang Jean Manuel Mbom (26) ein, der mit einer schweren Sprunggelenksverletzung langfristig ausfällt. Klaiber blickt auf jahrelange internationale Erfahrung mit Ajax Amsterdam sowie drei Länderspiele für Suriname zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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