AS Monaco: Wackelt Clements Stuhl schon?

Philippe Clements Anstellung bei der AS Monaco steht offenbar schon nach kurzer Zeit wieder zur Debatte. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, ist Präsident Dmitry Rybolovlev unzufrieden mit den Ergebnissen und enttäuscht darüber, dass der Trainerwechsel im Januar dem Team keinen frischen Wind eingehaucht habe. Auch Sportdirektor Paul Mitchell soll keinesfalls mehr fest im Sattel sitzen.

Um der Brisanz des Berichts entgegenzuwirken, ließ Rybolovlev ein Statement über die Klub-Homepage veröffentlichen: „Die AS Monaco bestreitet offiziell die am Samstagabend von der Zeitung L'Équipe veröffentlichten Informationen. Der Klub bedauert den Zeitpunkt der Veröffentlichung am Vorabend des Spiels gegen den Tabellenführer und konzentriert sich weiterhin voll und ganz auf die nächsten Aufgaben.“ Die Monegassen treffen am Sonntagmittag (13 Uhr) auf Paris St. Germain.