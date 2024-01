„Das ist das Wichtigste“: Van de Beek erläutert SGE-Entscheidung

Trainer Dino Toppmöller hatte entscheidenden Anteil daran, dass sich Donny van de Beek (26) für den Schritt zu Eintracht Frankfurt entschieden hat. Der SGE-Neuzugang verriet am heutigen Mittwoch: „Die Gespräche mit Dino Toppmöller verliefen sehr positiv. Er hat mich gesagt, in welcher Rolle er mich sieht. Ich hatte sofort ein gutes Gefühl. Wenn das Gefühl gut ist, folge ich dem. Denn das ist für mich das Wichtigste.“ Van de Beek ist zunächst bis zum Saisonende von Manchester United ausgeliehen. Die Eintracht besitzt eine Kaufoption, die inklusive Boni bis zu 13 Millionen Euro beträgt.

„Ich habe zwar in der Vergangenheit nicht viel gespielt, bin jetzt aber hier und blicke zuversichtlich nach vorne. Dinge können sich ändern. Ich bin hier, um zu kämpfen und dem Team zu helfen“, so der niederländische Mittelfeldspieler, der betont: „Ich habe in den vergangenen Monaten bei Manchester United hart trainiert, fühle mich körperlich gut und bin fit.“ Über seine Stärken sagt van de Beek: „Vor einiger Zeit habe ich auf der Sechs gespielt. Aber am stärksten sehe ich mich auf der Acht oder Zehn: An den Ball kommen, zwischen den Strafräumen agieren und Vorlagen geben.“