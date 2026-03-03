United hoffnungsvoll bei Fernandes

Bruno Fernandes soll Manchester United über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Nach Informationen von ‚Talksport‘ ist der Verein hoffnungsvoll, den 31-Jährigen noch mindestens ein weiteres Jahr halten zu können. Der Portugiese wurde immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

Fernandes war im Januar 2020 von Sporting Lissabon zu den Red Devils gewechselt und sammelte seitdem 205 Torbeteiligungen (105 Tore, 100 Vorlagen) in 317 Pflichtspielen. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr, beinhaltet jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, die von europäischen Vereinen gezogen werden kann. Der FC Bayern wurde immer mal wieder als möglicher Abnehmer genannt, und auch Klubs aus Saudi-Arabien klopften in der Vergangenheit mehrfach beim Rechtsfuß an.