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Championship

Wagner-Rückkehr beschlossene Sache

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Kai Wagner für Birmingham im Einsatz @Maxppp

Kai Wagner verlässt Birmingham City nach nur einem halben Jahr schon wieder und kehrt an alte Wirkungsstätte zurück. Laut ‚Sky‘ wechselt der deutsche Linksverteidiger für rund 4,5 Millionen Euro Ablöse zu Philadelphia Union. Der Vertrag sei bereits unterschrieben, der Medizincheck soll zeitnah über die Bühne gehen.

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Der 29-Jährige war erst im Januar für etwa 2,5 Millionen aus Philadelphia nach Birmingham gekommen. Trotz einer guten Rückrunde beim englischen Zweitligisten mit drei Assists in 16 Championship-Einsätzen erfolgt nun die Rückkehr zum MLS-Klub – ‚Sky‘ zufolge aus persönlichen Gründen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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