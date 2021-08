Lukaku-Nachfolger: Inter nimmt Weghorst ins Visier

Romelu Lukaku ist weg, Edin Dzeko ist da – doch der 35-jährige Neuzugang von der AS Rom kann allein die Lücke kaum schließen, die der Abgang des belgischen Weltklasse-Stürmers zum FC Chelsea aufgerissen hat. Inter Mailand will deshalb noch einen zweiten Stürmer im aktuellen Transferfenster verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Kandidaten-Liste der Nerazzurri steht offenbar auch der Name Wout Weghorst. Laut der Redaktion des italienischen Transfer-Insiders Gianluca Di Marzio beschäftigen sich die Verantwortlichen der Mailänder zurzeit mit dem Stürmer des VfL Wolfsburg. Dem Bericht zufolge liegt die potenzielle Ablöse bei 15 bis 20 Millionen Euro.

Auch Zapata und Correa ein Thema

Alleiniger Kandidat ist der 29-jährige Niederländer aber nicht. Auch Joaquín Correa (27/ Lazio Rom) und Duván Zapata (30/ Atalanta Bergamo) sollen das Interesse der Nerazzurri geweckt haben.

Weghorst ist noch bis 2023 an Wolfsburg gebunden. Der 29-jährige Stürmer wird seit geraumer Zeit mit einem Abschied aus der Autostadt in Verbindung gebracht. „Es gibt Stand jetzt nichts Konkretes, über das ich nachdenken müsste. Sollte wirklich etwas kommen, was für alle Parteien gut ist, dann reden wir“, erklärte der Niederländer im Juli.