Leipzig-Talent Bondswell nach Newcastle

Newcastle United steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Matthew Bondswell von RB Leipzig. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, hat er 18-jährige Engländer seinen Vertrag bei den Sachsen bereits im Frühjahr aufgelöst und inzwischen eine konkrete Offerte der Magpies vorliegen. Leipzig führt den Youngster auf seiner Vereinshomepage bereits nicht mehr in seinem U19-Team auf. In Newcastle soll der Linksverteidiger über die U23 des Klubs aufgebaut werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Leeds United und West Ham United hatten sich Hoffnungen auf eine Verpflichtung gemacht. Bondswell war zu Beginn dieser Saison in die Niederlande an den FC Dordrecht verliehen. Das Engagement wurde diesen Januar allerdings vorzeitig beendet. Der Teenager habe mit dem Wunsch, in sein Heimatland zurückkehren zu können, einen Deal mit Leipzig ausgehandelt. Beim Brause-Klub kam der englische U18-Nationalspieler ausschließlich in den Nachwuchsteams zum Einsatz.