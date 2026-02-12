Nottingham findet neuen Coach

Nur wenige Stunden nach der Entlassung von Sean Dyche hat Nottingham Forest einen neuen Trainer gefunden. Laut Matteo Moretto handelt es sich dabei um Vítor Pereira. Der Portugiese wurde im November bei den Wolverhampton Wanderers entlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lediglich mit den Wolves muss noch eine Vereinbarung getroffen werden, dann schließt sich der 57-Jährige den Tricky Trees an. Pereira bringt viel internationale Erfahrung mit. Auch in Deutschland stand Pereira schon an der Seitenlinie. In der Saison 2016/17 war er für ein halbes Jahr bei 1860 München tätig.