Rom: Wie teuer wird Zakaria?

Denis Zakaria könnte Borussia Mönchengladbach im Winter zumindest noch einen Teil seines Marktwertes einbringen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt, werden für den 24-Jährigen weniger als zehn Millionen Euro Ablöse fällig. Im kommenden Sommer endet das Arbeitspapier des Schweizers.

Allen voran die AS Rom wird immer wieder mit Zakaria in Verbindung gebracht und soll den Transfer bereits im Januar realisieren wollen. Borussia Dortmund schielt wohl auf einen kostenlosen Transfer im kommenden Sommer. Ungeachtet der Gerüchte kündigte Borussia-Sportdirektor Max Eberl gerade erst an, dem Mittelfeldspieler bald ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorlegen zu wollen. Der Poker ist im vollen Gang.