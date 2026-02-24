Menü Suche
Juve-Flop Openda in die Premier League?

von Fabian Ley - Quelle: Sacha Tavolieri
Loïs Openda im Zweikampf mit Dortmunds Waldemar Anton @Maxppp

Loïs Openda könnte nach nur einem Jahr bei Juventus Turin schon wieder weiterziehen. Laut dem Transferjournalisten Sacha Tavolieri würden die Bianconeri den 26-jährigen Angreifer gerne an einen finanzstarken Klub aus der Premier League oder aus Saudi-Arabien verkaufen. Auch der FC Bologna galt zuletzt als interessiert.

Im Sommer war Openda per Leihe samt Kaufpflicht über etwas mehr als 40 Millionen Euro von RB Leipzig nach Turin gewechselt. Die im Leihvertrag verankerte Klausel wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit greifen, sollte Juve nicht überraschenderweise doch noch unter den zehnten Platz in der Serie A abrutschen. Behalten will man den Belgier aber nicht. Openda kommt für den Tabellenfünften bislang lediglich auf zwei Treffer in 31 Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
