Klausel greift: Asllani bleib bei Inter

Kristjan Asllani wird auch in Zukunft das Trikot von Inter Mailand tragen. Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge greift eine Kaufverpflichtung im Vertrag der Leihgabe vom FC Empoli. Die Klausel habe vorgesehen, dass Inter den 20-jährigen Mittelfeldspieler dauerhaft an Bord holt, sobald in der Liga die ersten Punkte nach dem 2. Februar eingefahren werden.

Am vergangenen Sonntag ging Inter siegreich aus dem Derby della Madonnina gegen den AC Mailand hervor (1:0). Asllani kostet den derzeitigen Tabellenzweiten der Serie A 16 Millionen Euro. In der laufenden Saison ist der siebenfache albanische Nationalspieler noch weitestgehend außen vor, stand lediglich in zwölf von 21 Ligaspielen auf dem Rasen und kam meist nur zu Kurzeinsätzen.

