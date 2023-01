Werder: Ducksch spricht über Suspendierung

Marvin Ducksch empfindet die Suspendierung für das DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn (6:7 n.E.) im vergangenen Oktober als gerechtfertigt. „Ich habe mich nicht gut verhalten und wurde dafür zu Recht bestraft“, erklärt der Angreifer im Interview mit dem ‚kicker‘.

Zur Erinnerung: Auf das damalige 0:2 in der Bundesliga gegen Mainz 05 hatte Ducksch eine Partynacht inklusive Verspätung am nächsten Tag folgen lassen. Er könne nun ausschließen, dass ihm so etwas erneut passieren wird, versichert der 28-Jährige, der noch einmal betont: „Es war völlig berechtigt, dass ich bestraft werde und auch, dass die Strafe so ausgefallen ist.“

