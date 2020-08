Gosens: Nächster Schritt Premier League?

Für Robin Gosens hätte das zurückliegende Jahr gar nicht besser laufen können. 43 Pflichtspiele für Atalanta Bergamo, 18 Torbeteiligungen, ein knappes Aus im Champions League-Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Paris St. Germain – und am Ende die erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Ein Wechsel in die Premier League wäre da fast folgerichtig.

Gosens als Chilwell-Ersatz?

Genau das könnte dem gebürtigen Emmericher Leicester City ermöglichen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, sind die Foxes auf der Suche nach einem Ersatz für Ben Chilwell, der sich zum FC Chelsea verabschiedet hat, neben Nicolás Tagliafico (27) von Ajax Amsterdam auf den kommenden DFB-Debütanten gestoßen.

Gosens, an dem auch RB Leipzig loses Interesse zeigt, hat vor kurzem deutlich gemacht, dass Geld nicht sein Hauptmotiv bei einem Wechsel ist: „Geld ist super. Es hat aber noch nie meine Entscheidungen beeinflusst. Entscheidend ist, was der Verein und vor allem der Trainer mit mir planen, was die Ziele sind. Wichtiger als der finanzielle Aspekt ist es, Teil eines Projekts zu sein.“

In Leicester, das als kompletter Underdog 2016 die Meisterschaft gewinnen konnte, seitdem fast immer in der oberen Tabellenhälfte landet und in der kommenden Saison in der Europa League startet, könnte der Linksverteidiger genauso ein „Projekt“ sehen.

45-Millionen-Forderung

Zu klären wären aber noch die Finanzen. ‚Sky Sports‘ taxiert die Ablöseforderung der Italiener auf stolze 45 Millionen Euro. Eine Summe, die Leicester nicht aufbringen möchte. RB soll zuvor ein Preis von 30 Millionen Euro genannt worden sein. Atalanta scheint demnach in Sachen Ablöse verhandlungsbereit zu sein.