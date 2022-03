Yilmaz tritt aus Nationalelf zurück

Für Burak Yilmaz war die gestrige WM-Playoff-Partie gegen Portugal (1:3) die letzte für die türkische Nationalmannschaft. „Ich beende meine Karriere bei der Nationalmannschaft. Das war's für mich“, wird der 36-jährige Angreifer von ‚TRT Sport‘ zitiert.

Yilmaz verschoss beim Stand von 1:2 in der 85. Spielminute einen Elfmeter und verpasste somit die große Chance auf den Ausgleich. „Es tut mir leid, ich war nach dem Spiel sehr traurig, ich bin immer noch traurig. Dies war meine letzte Chance auf eine WM-Teilnahme. Ich werde diesen Elfmeter wahrscheinlich jede Nacht in meinen Träumen für den Rest meines Lebens schießen“, so Yilmaz. Für die Türkei erzielte der wuchtige Mittelstürmer in 77 Länderspielen 31 Treffer.