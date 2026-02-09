Entschieden: Drei Bundesliga-Stars ablösefrei auf dem Markt

Leon Goretzka (31)

Einen Winterwechsel zu Atlético Madrid hatte der Box-to-Box-Spieler abgesagt, um mit dem FC Bayern laut eigener Aussage in den kommenden Monaten möglichst viele Titel abzuräumen. Kurz darauf kommunizierten die Parteien offiziell, dass die Zusammenarbeit aber im Anschluss an die Saison mit Abflauf von Goretzkas Vertrag enden wird. Wo der 67-fache deutsche Nationalspieler anschließend anheuern wird, ist noch völlig unklar. Etliche Interessenten stehen bereits Schlange. Derweil wird in München diskutiert, wie der Kaderplatz gefüllt werden soll – sowohl eine interne als auch eine externe Lösung ist möglich.

Xaver Schlager (28)

RB Leipzig hätte gerne mit dem laufstarken Mittelfeldakteur verlängert, dieser entschied sich jedoch nochmal für eine neue Herausforderung. Wie bei Goretzka deutet sich nach aktuellem Stand der Dinge ein ablösefreier Wechsel ins Ausland an. Celtic Glasgow, Juventus Turin und die AS Rom befinden sich in Lauerstellung. Indes wurde Rocco Reitz (23) von Ligarivale Borussia Mönchengladbach als Schlager-Nachfolger auserkoren, die Ausstiegsklausel über kolportierte 20 bis 28 Millionen Euro scheint den Sachsen allerdings zu teuer zu sein.

Leonardo Bittencourt (32)

Schon Anfang Dezember sorgten die Beteiligten für Klarheit: Der Kreativspieler wird sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier bei Werder Bremen nicht mehr verlängern. Interessenten sollen sich in der MLS, der Bundesliga und in Brasilien tummeln. Wohin es den erfahrenen Bittencourt verschlägt, zeichnet sich aktuell aber nicht ab – ebenso, ob die Grün-Weißen Ersatz holen wollen, schließlich spielte der frühere deutsche U-Nationalspieler sportlich zuletzt so gut wie gar keine Rolle mehr.