Julian Nagelsmann könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Wie die türkische Zeitung Fanatik berichtet, hat Fenerbahce-Boss Aziz Yildrim die Verpflichtung des deutschen Startrainers zur Chefsache erklärt. Nach der Derby-Niederlage gegen Galatasaray (1:2) am vergangenen Montag musste Trainer Ismail Kartal seinen Posten räumen. „Nach Gesprächen mit unserer Vereinsführung wurde diese Entscheidung in gegenseitigem Einvernehmen sowie in gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung akzeptiert“, teilte Fenerbahce mit. Co-Trainer Dirk Kuyt hat interimsweise das Amt des Cheftrainers übernommen.

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Die TSG Hoffenheim, RB Leipzig, der FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft: Julian Nagelsmann kann auf namhafte Stationen in seiner Trainerkarriere zurückblicken. Ein Engagement in der Türkei dürfte für den derzeit vereinslosen Coach daher nicht oberste Priorität haben. Gut möglich jedoch, dass sich Nagelsmann dennoch einmal anhört, was Fener zu sagen hat.

Die heißeste Nagelsmann-Spur führt weiterhin in die Premier League – genauer gesagt nach Manchester. United-Trainer Michael Carrick steht bei den Klubverantwortlichen zunehmend unter Druck, insbesondere nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen Bournemouth. Sollte Manchester United auch im morgigen Spiel gegen den FC Chelsea (13:30 Uhr) leer ausgehen, könnte Carricks Zeit bei den Red Devils abgelaufen sein. In diesem Fall könnten sich die Gespräche mit Nagelsmann intensivieren.