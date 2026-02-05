HSV: Vieira gesteht Wechselgedanken

Fábio Vieira denkt noch immer an den FC Porto. „Es ist der Verein, den ich liebe, den ich immer lieben werde. Es ist mein Verein. Ich bin immer offen für eine Rückkehr zum Verein“, hält sich der Mittelfeldspieler gegenüber ‚DAZN‘ eine erneute Rückkehr zu seinem Heimatverein offen.

Aktuell spielt der 25-Jährige auf Leihbasis vom FC Arsenal beim Hamburger SV. Die Rothosen besitzen eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro für den Spielmacher, diese wird der Bundesligist aber trotz überzeugender Leistungen aus finanziellen Gesichtspunkten wohl nicht ziehen können.