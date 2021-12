Arnold: Karriereende in Wolfsburg?

Maximilian Arnold will nicht ausschließen, über seine gesamte Karriere für den VfL Wolfsburg aufzulaufen. „Ich will so etwas nicht sagen, am Ende kommt es doch anders und ich stehe doof da. Was ich sagen kann, ist, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann“, erklärt der 27-jährige Mittelfeldspieler auf Nachfrage des ‚kicker‘.

2009 war Arnold als Jugendspieler von Dynamo Dresden zu den Wölfen gewechselt, sein Bundesliga-Debüt feierte er im November 2011. Insgesamt stehen bislang 330 Pflichtspiele für die Wolfsburg-Profis auf seinem Konto. Der aktuelle Vertrag ist bis 2026 datiert. „Wir fühlen uns als Familie in dieser Stadt wahnsinnig wohl. Wenn ich an einen anderen Klub denke, dann vielleicht noch an Dresden, weil das meine Heimat ist“, sagt der Linksfuß.