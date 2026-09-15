Menü Suche
Kommentar 2
UEFA Nations League

Klopp mit großer Elversberg-Überraschung

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Felix Keidel im SVE-Trikot @Maxppp

Bei der ersten DFB-Kadernominierung durch Jürgen Klopp bleibt offenbar auch Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg nicht außen vor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Felix Keidel (23) zum wohl 40 Mann starken Aufgebot gehören.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der etatmäßige Außenverteidiger überzeugt in Elversberg in der laufenden Spielzeit auf der Sechs. In den bisherigen vier Pflichtspielen absolvierte er drei über die volle Distanz. Ein Tor und zwei Vorlagen stehen bislang zu Buche. Für den gebürtigen Duisburger wäre es die erste DFB-Nominierung überhaupt, in Jugendnationalmannschaft wurde er nie berufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
Felix Keidel

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Felix Keidel Felix Keidel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert