Klopp mit großer Elversberg-Überraschung

Bei der ersten DFB-Kadernominierung durch Jürgen Klopp bleibt offenbar auch Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg nicht außen vor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Felix Keidel (23) zum wohl 40 Mann starken Aufgebot gehören.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der etatmäßige Außenverteidiger überzeugt in Elversberg in der laufenden Spielzeit auf der Sechs. In den bisherigen vier Pflichtspielen absolvierte er drei über die volle Distanz. Ein Tor und zwei Vorlagen stehen bislang zu Buche. Für den gebürtigen Duisburger wäre es die erste DFB-Nominierung überhaupt, in Jugendnationalmannschaft wurde er nie berufen.