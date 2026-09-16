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Bundesliga

Union muss Ansah-Millionen abtreten

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
Ilyas Ansah führt den Ball @Maxppp

Über den Wechsel von Ilyas Ansah zu Hull City freut sich auch der SC Paderborn. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, kassiert der Bundesliga-Aufsteiger aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung kräftig mit. Die festgeschriebenen 12,5 Prozent bedeuten bei einer fixen Ablöse von 17 Millionen Euro eine Beteiligung von 2,125 Millionen Euro.

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Ansah war in der A-Jugend nach Paderborn gewechselt und debütierte in der Saison 2023/24 bei den Profis. 2025 ging es für die Ablöse von vier Millionen Euro zu Union Berlin. Aufgrund von Bonusvereinbarungen könnten die Unioner bis zu 24 Millionen Euro einnehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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